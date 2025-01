Quali sono i temi grafici più giocati nei casinò online oltre al calcio? - Milan News 24

Lo sport è un tema sempre seguito sul Web e le sue prospettive sono davvero infinite. Non fanno eccezione i casinò online, che dedicano sempre più ampio spazio a tennis, basket e soprattutto al calcio.

Il mondo del pallone è protagonista delle grafiche digitali delle slot machine con i suoi miti, come Maradona e Roberto Carlos, i Mondiali e ogni club che ha fissato record o vinto realizzando imprese impossibili: come il Milan tra gli anni ‘90 e gli inizi degli anni Duemila. Grafica, effetti 3D, persino realtà virtuale e streaming si fondono nei temi grafici nei casinò online più apprezzati dagli utenti: ecco quali sono.

Fruit machine e slot vintage: BAR, 7, Liberty Bell e frutta

Un classico evergreen che racconta tutta la storia delle slot machine, è il tema delle fruit machine e delle slot vintage con i simboli più iconici come BAR, la Liberty Bell, il 7 e la frutta. Questi sono i primi simboli apparsi sui rulli delle slot meccaniche, che hanno conquistato il gradimento dei giocatori ieri con le slot digitali e oggi con i giochi di casinò online.

Curiosità delle curiosità: BAR era l’acronimo del brand che durante il periodo del Proibizionismo Americano mise sul mercato le slot che regalavano come premio gomme e caramelle alla frutta.

Avventura e horror: tra serie tv e grafiche da brividi

Da Indiana Jones a The Walking Dead le grafiche ispirate a pellicole di avventura, film o serie tv horror, rappresentano tutti i più aggiornati esperimenti delle innovazioni grafiche. Tra queste, spopolano i giochi a tema Halloween nelle piattaforme di casinò online, ancora più spesso le slot digitali presentano la famosa zucca come jackpot, scatter o simbolo Wild.

Temi storici: archeologia romana, egiziana ed epica

Esistono ragioni precise se i temi storici delle slot presenti nelle categorie di casinò online, presentano una vasta gamma di tematiche storiche come l’Antica Roma, l’Egitto e Venezia.

Oltre duemila anni fa i romani svilupparono una radicata tradizione ludica prendendo spunto dai greci, migliorando sia i giochi che le strutture dove mettere in scena combattimenti, gare e concorsi a premi.

Per esempio, gli Antichi Romani svilupparono grandi stadi e arene, per mettere in scena lotte tra gladiatori e corse delle bighe, realizzarono i primi dadi truccati, idea che copiarono dagli egiziani: infatti i dadi più antichi a noi pervenuti sono stati ritrovati in Egitto.

E poi c’è Venezia, la madre di tutti i casinò, dove nel XVII secolo venne aperta la prima sala da gioco al mondo. Queste sono le tematiche grafiche più influenti nella categoria storia e archeologia. Non mancano i giochi a tema epico e le slot dedicate ai protagonisti della storia: Cleopatra, Nerone, i gladiatori e gli altri imperatori o faraoni, ma anche vichinghi e grafiche fantasy.

Cinema e spettacolo: tra Vittorio de Sica e il Casinò di Sanremo

Dai grandi film come Una Notte da Leoni, Ocean’s Eleven e Casinò di Martin Scorsese sono nati tantissimi giochi con le grafiche più innovative ispirate a queste pellicole.

Il cinema è sempre stato un valido alleato dei casinò di Las Vegas, infatti, ha contribuito a far conoscere il mito della capitale del gioco in tutto il mondo.

Tra i più grandi temi dedicati allo spettacolo non mancano le slot e i giochi ispirati a Sanremo, alle pellicole di Vittorio De Sica, ma anche alle città italiane più belle (Napoli, Palermo e la Sicilia, tanto per citarne alcune).

Vittorio De Sica è stato un grandissimo amante del gioco e dei casinò, la sua pellicola Il Conte Max è un capolavoro che racconta l’universo ludico di un tempo. Il Casinò di Venezia ha omaggiato il grande attore e regista, restaurando restaurando il suo film Ladri di Biciclette, un’opera del 1948.