Qatar 2022, il vice di Deschamps: «Giroud è un leader». L’allenatore in seconda parla del centroavanti, miglior marcatore della Francia

Anche il vice di Deschamps, Stéphane Guy, ha elogiato Olivier Giroud, protagonista di questa Francia.

In conferenza stampa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Guy ha parlato del centroavanti del Milan e del rapporto con Mbappé: «Olivier è un leader, non so se è stata compresa la portata di quel record di gol con la Nazionale. Olivier ha un carattere forte e ha un grande legame con Mbappé. Kylian in fondo ha già detto che gli piacere avere un numero 9 davanti a sé»