Qatar 2022, Ulivieri: «In famiglia tifiamo tutti Senegal»

Renzo Ulivieri, in vista del Mondiale in Qatar, ha confessato di tifare Senegal: le sue dichiarazioni complete

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Renzo Ulivieri ha parlato così in vista del Mondiale in Qatar:

«Farò il tifo per il Senegal e vi spiego perchè: una mia figlia è sposata con un senegalese e ho 5 nipoti, che sono nati in Italia ma che avendo in là i nonni. Sono molto curioso perché fisicamente e tecnicamente erano già bravi e ora sono cresciuti anche tatticamente, considerato che tanti calciatori giocano nei grandi campionati europei».