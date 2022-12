Ennesima vittima tra i giornalisti presenti in Qatar per l’edizione 2022 dei Mondiali: scomparso Roger Pearce

Terza vittima tra i giornalisti inviati per l’edizione 2022 dei Mondiali in Qatar, giunta allo stadio delle semifinali in programma da domani.

Si tratta di Roger Pearce, direttore tecnico del canale inglese Itv Sport, 65 anni, deceduto lo scorso 21 novembre. Lo riporta Tuttosport.com.