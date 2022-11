Qatar 2022, Messi: «Favorite? In un Mondiale tutto può accadere»

Lionel Messi, capitano e punto di riferimento dell’Argentina, ha parlato a pochi giorni dall’inizio del Mondiale

Lionel Messi, capitano dell‘Argentina, ha parlato ai canali della CONMEBOL a pochi giorni da Qatar 2022.

RITORNO IN ARGENTINA – «Non lo so, nella vita succedono tante cose. Era un sogno che ho sempre avuto da bambino ma oggi dipende da tanti fattori. Adesso ho una famiglia, tre figli e ho appena fatto un cambiamento importante nella mia vita, costato tanto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi sto bene».

MONDIALE – «Le favorite sono sempre le stesse. Ci possono essere sorprese ma la Nazionali che possono vincere sono le solite. Credo che in pole ci siano Brasile, Francia e Inghilterra, ma in un Mondiale tutto può succedere».