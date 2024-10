Pulisic a Milan Tv: «Gol? Sono stato fortunato. Il risultato ci dà fiducia, ecco perchè»

Pulisic, esterno del Milan in gol anche questa sera contro il Brugge, ha parlato nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Brugge, Christian Pulisic ha dichiarato:

PAROLE – «Oggi sono stato un po’ fortunato ma vale comunque come gol. Sono molto contento. Non ho provato a fare gol direttamente ma era un buon cross e poi è venuto fuori un bel gol. Si lavoro molto duramente ogni giorno e voglio essere sempre decisivo nelle partite. Sto facendo tanti gol e assist, spero di continuare così. Molta fiducia per noi, avevamo bisogno di questo risultato: continuiamo così».