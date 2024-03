Pulisic pazzo per il Milan: il MESSAGGIO dal cuore rossonero dopo Verona – FOTO

Pulisic pazzo per il Milan: il MESSAGGIO dal cuore rossonero dopo Verona. La FOTO pubblicata dall’americano

Tra i grandi protagonisti di questo Milan c’è sicuramente Pulisic: l’americano non smette di segnare e anche contro il Verona ha messo il suo nome sul tabellino dei marcatori. Un grande colpo di mercato che ha ripagato le scelte rossonere in pieno. Sul proprio profilo Instagram, l’americano ha caricato una foto e un messaggio di apprezzamento per la squadra.

MESSAGGIO – «Questa squadra».