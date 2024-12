Pulisic Milan, prima assenza con la Stella Rossa: i numeri del miglior giocatore stagionale rossonero che sarà out in Champions League

Pulisic mercoledì sera salterà la sua prima partita stagionale con il Milan dopo il problema al polpaccio accusato nel primo tempo contro l’Atalanta.

Quella in Champions League con la Stella Rossa, come ricorda da Sky Sport, sarà la prima assenza di quello che, fino a questo momento, è il miglior giocatore stagionale rossonero. Sono i numeri a certificare il valore di Pulisic per il Milan: ha giocato 20 su partite su 20, di cui 17 da titolare e 3 da subentrato perché non al meglio, segnando 8 gol e 5 assist.