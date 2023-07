Pulisic Milan, l’aneddoto sull’amicizia con Giroud

Arriva un aneddoto relativo a Christian Pulisic, uno degli ultimi arrivati in casa Milan: il calciatore sarebbe molto amico di Giroud

Il nuovo arrivato al Milan, Christian Pulisic, può contare con un legame d’amicizia già instaurato con un suo compagno di squadra in rossonero. Si tratta di Olivier Giroud. I due sono stati insieme al Chelsea.

Su acmilan.com si legge in merito: «AMICO GIROUD – Probabilmente in questi giorni, aprendo uno dei vostri social network, avrete visto il video nel quale Pulisic e Giroud parlano a stretto contatto negli spogliatoi prima di scendere in campo. Olivier sembra dare delle indicazioni a Christian, attento e d’accordo. Sono stati compagni al Chelsea nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. Due assist dell’americano al francese, uno del francese all’americano in quel di Londra. Giroud nel recente passato ha anche dichiarato: “Un ragazzo allegro, sempre sorridente. La nostra intesa è stata ottima”».