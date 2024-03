Pulisic, messaggio a Pioli: «Mi sento più a mio agio in questo ruolo, ho cambiato il mio modo di giocare»

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di CBS Sports dopo la vittoria degli USA alla CONCACAF Nations League

Le parole di Christian Pulisic ai microfoni di CBS Sports dopo la vittoria degli USA alla CONCACAF Nations League. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan:

LE PAROLE – «Devo essere sincero mi sento più a mio agio a giocare a destra. Ma mi piace giocare a sinistra, ho molta facilità nel rientrare e usare il piede destro, ma sto imparando molto. Ho cambiato il mio modo di giocare. Ho trovato nuovi modo per entrare in area e fare gol, credo di avere le qualità per giocare in entrambe le posizioni»