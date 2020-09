Pulga: «Cellino ha fatto bingo vendendo Sandro Tonali»

Massimo Cellino ha da poco ceduto il proprio gioiellino proveniente dal vivaio bresciano. Il commento di Pulga su Tonali

Massimo Cellino ha da poco ceduto il proprio gioiellino proveniente dal vivaio bresciano. Ivo Pulga, intervistato oggi dalla Radio Sportiva, ha parlato proprio del trasferimento di Sandro Tonali al Milan. Ecco le sue parole in merito alla cifra pagata dai rossoneri: «Tonali? Cellino ha ricevuto l’offerta migliore dal Milan, altrimenti sarebbe andato altrove. Per il Brescia è una grande operazione considerato che il giocatore è cresciuto nel settore giovanile, per Cellino è stato come fare bingo» ha dichiarato l’opinionista nel corso dell’intervista.