Probabili formazioni Milan Liverpool: Fonseca ha le idee CHIARISSIME, c’è un SOLO ballottaggio aperto

Probabili formazioni Milan-Liverpool: Fonseca ha le idee chiarissime, l’unico ballottaggio aperto è quello tra Emerson e Calabria

Paulo Fonseca ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera tra Milan e Liverpool per quanto riguarda la formazione da mandare in campo contro i Reds nell’esordio in Champions League.

L’unico dubbio è quello tra Calabria ed Emerson Royal con l’italiano al momento favorito. Per il resto davanti a Maignan ci saranno Tomori e Pavlovic con Theo Hernandez a sinistra. Duo di centrocampo formato da Fofana e Loftus-Cheek. Morata guida l’attacco con alle spalle il terzetto formato da Pulisic, Reijnders e Leao.

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria; Tomori, Pavlovic; Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana; Pulsic, Reinjders, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Torriani, Nava, Emerson Royal, Gabbia, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Abraham, Okafor. Indisponibili: Sportiello, Thiaw, Bennacer, Florenzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez. Allenatore: Slot.

A disposizione: Kelleher, Gomez, Quansah, Robertson, Chiesa, Endo, Gravenberch, Gakpo, Jota. Indisponibili: Elliot. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.