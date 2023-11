Probabili formazioni Lecce Milan: le ultime sulle scelte di Pioli

Probabili formazioni Lecce Milan: le ultime novità sulle scelte di Pioli in vosta della sfida di domani pomeriggio

Domani pomeriggio alle 15 il Milan scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce per Las fida valevole per la dodicesima giornata di campionato. Le possibili scelte di Pioli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.