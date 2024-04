Probabili formazioni Juve Milan: le scelte di Pioli per far fronte alle assenze

Probabili formazioni Juve Milan: le scelte di Pioli per far fronte alle numerose assenze. Ecco quali rossoneri dovrebbero giocare

Sky Sport fornisce le probabili formazioni di Juve Milan. Stefano Pioli dovrà sopperire a numerose assenze per la sfida contro i bianconeri: dalle squalifiche per Tomori, Calabria e Theo Hernandez, agli infortuni di Kjaer e Kalulu. La difesa torna ad essere dunque in piena emergenza.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud