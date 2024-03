Probabili formazioni Italia Venezuela, le ULTIME sulle scelte di Spalletti: anche il Milan osserva… Tutti i dettagli sull’amichevole

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani in terra americana affronta in amichevole il Venezuela. Queste le possibili scelte del ct Luciano Spalletti: nessun giocatore rossonero presente, ma il mercato Milan osserverà comunque attentamente la partita. Il motivo? La titolarità di Alessandro Buongiorno, grande obiettivo per l’estate.

Probabili formazioni Italia Venezuela: le possibili scelte di Spalletti

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.