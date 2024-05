Guirassy Milan, ritorno di fiamma! CONTATTO con lo Stoccarda: i dettagli e il piano dei rossoneri

Guirassy Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante! Nuovo CONTATTO con lo Stoccarda: il PIANO dei rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ha particolari dubbi: il calciomercato Milan è tornato prepotentemente sulle tracce di Serhou Guirassy, attaccante che si è messo in mostra con la maglia dello Stoccarda.

I rossoneri avrebbero avuto un nuovo contatto con il club tedesco: chiaramente non per la cifra di una potenziale operazione (l’attaccante ha una clausola da 17,5 milioni di euro), quanto piuttosto per modalità di pagamento e altri dettagli. Per il Milan rappresenta la terza scelta per l’attacco dopo Zirkzee e Sesko.