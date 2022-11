Probabile formazione Spezia per il Milan: le ultime sulle scelte di Luca Gotti per il match di San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro lo Spezia. La probabile formazione di Luca Gotti secondo il Corriere dello Sport.

Assente Nikolau per squalifica oltre agli infortunati Bastoni e Kovalenko, il tecnico dovrebbe proporre l’ex di turno Caldara insieme a Kiwior e Ampadu. In mediana c’è Bourabia, mentre in attacco ballottaggio tra Strelec e Daniel Maldini.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Ampadu; Reca, Agudelo, Ekdal, Bourabia; Holm; Strelec, Nzola. All. Gotti.