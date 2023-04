Probabile formazione Napoli per il Milan: Spalletti cambia in difesa

Probabile formazione Napoli per il Milan: le ultime sulle scelte di Luciano Spalletti per il match di questa sera al Maradona

Domani sera il Milan scende in campo contro il Napoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La probabile formazione di Luciano Spalletti secondo il Corriere dello Sport.

Partenopei che restano con il punto di domanda relativo alle condizioni di Victor Osimhen. Oggi test decisivo per il nigeriano, resta in pre-allarme Raspadori. Il tecnico orientato verso un cambio in difesa rispetto allo 0-4 di campionato. A sinistra ci sarà Oliveira al posto di Mario Rui per garantire più copertura. A centrocampo torna Zielinski dopo la panchina di Lecce.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.