Probabile formazione Milan per l’Inter: le ultime sulle scelte di Pioli per il derby di domenica sera. Pronto il 4-3-3

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il derby di domenica sera contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli è pronto a passare al 4-3-3 per la stracittadina. Ci saranno Pobega e Krunic insieme a Tonali a centrocampo, mentre in attacco Saelemaekers completerà il tridente con Giroud e Leao.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.