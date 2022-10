Probabile formazione Milan: staffetta in difesa Kjaer-Thiaw

Domani il Milan affronterà il Monza in campionato. Possibile turn over per Pioli anche in vista della Champions League

Nello specifico, secondo quanto riportato da TuttoSport, in difesa sarà titolare Fikayo Tomori che non potrà partire per Zagabria a causa del cartellino rosso rimediato contro il Chelsea. Al suo fianco potrebbe già tornare Kjaer che si alternerebbe con Malick Thiaw, reduce da un positivo ingresso al Bentegodi. Turno di riposo per Gabbia sicuramente impegnato in Champions.