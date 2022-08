Probabile formazione Milan: Rebic verso la conferma in attacco

Il Milan domenica sera affronterà l’Atalanta per la seconda giornata di campionato. Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi

In tal senso in attacco, come riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, dovrebbe esserci la conferma di Rebic nonostante il miglioramento di condizione di Giroud e Origi