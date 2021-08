Il Milan e la Pellegri-cam: ecco il primo allenamento della punta – VIDEO

Primo allenamento quello di oggi pomeriggio per Pietro Pellegri in maglia rossonera: dopo l’ufficialità il calciatore ha preso parte alla seduta con i suoi nuovi compagni. I rossoneri hanno filmato il tutto, una sorta di vera e propria Pellegri-cam postata poi sul proprio profilo Twitter.

📽️ Pellegri-cam 📽️

Pietro getting down to business at Milanello 💪#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/k283BAo1SJ

— AC Milan (@acmilan) August 25, 2021