Primavera, Parma-Milan 0-3: altro successo per i ragazzi di Giunti

Milan Primavera, successo per 3-0 sul campo del Parma: decisive le reti di Olzer, Frigerio e Tonin. Rossoneri in vetta alla classifica

Vittoria netta sul campo del Parma per il Milan Primavera che oggi si è imposto per 3 reti a zero contro i pari età emiliani. La gara si sblocca già al minuto 15 con la rete di Olzer su rigore che chiude il primo tempo sul punteggio di uno a zero in favore degli ospiti.

Ma è nella ripresa che il Milan Primavera dilaga con le reti di Figerio su assisti di Tonin al minuto 64′ e poi tre minuti dopo a chiudere definitivamente il match ci pensa proprio Tonin su assist di Olzer. Altra vittoria per la Primavera rossonera che è ormai stabilmente in vetta nella seconda divisione. La promozione è sempre più vicina.