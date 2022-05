Tsadjout: «Mi farebbe piacere restare all’Ascoli». Le dichiarazioni dell’attaccante in prestito con diritto di riscatto dal Milan

Frank Tsadjout ha concluso la sua stagione all’Ascoli. L’attaccante classe ’99 è in prestito con diritto di riscatto dal Milan, che ha anche un’opzione di contro riscatto. Il giocatore ha parlato così del suo futuro al termine dell’amichevole conclusiva dell’annata.

«Vedremo cosa decideranno il Milan e l’Ascoli. La possibilità di farmi restare qua c’è e a me farebbe molto piacere. C’è da capire cosa faranno le due società ed io in base a quello farò le mie scelte. Prima di venire qua ho parlato con Massara, mi aveva spiegato come funzionasse la piazza qui e mi sono reso conto di quanto sia bello giocare con questi tifosi.»