Pre-Season Milan, adesso è ufficiale: sarà derby in Australia! Nel tour estivo del 2026 i rossoneri torneranno a Perth. Ad annunciarlo: il club

Con una nota ufficiale, l’AC Milan ha annunciato che la squadra si recherà in Australia per il Pre-Season Tour 2026. La tappa di quest’anno sarà a Perth, in Australia Occidentale, per la terza volta consecutiva, confermando il solido legame tra il club rossonero e il continente australiano.

Il ritorno a Perth

La squadra preparerà la stagione 2026 a Perth, dove si terranno allenamenti in strutture all’avanguardia. Oltre alla preparazione atletica, il tour offrirà anche l’opportunità di rivedere i numerosi tifosi milanisti del territorio, partecipando a eventi e interazioni che rafforzeranno ulteriormente il rapporto con la community locale.

Il grande match: il Derby di Milano

Il momento clou del Pre-Season Tour sarà il Derby di Milano contro l’Inter, che per la prima volta si giocherà al di fuori dei confini nazionali, portando la storica rivalità oltre l’Italia. Il Derby non sarà solo una grande opportunità di preparazione per entrambe le squadre, ma anche un evento di grande richiamo per i tifosi australiani.

Un legame che cresce

Per l’AC Milan, questo rappresenta un ulteriore passo nella sua strategia di crescita internazionale. Già nel 2024 e nel 2025 il club ha avuto un enorme successo in Australia, affrontando la Roma nel 2024 e il Perth Glory nel 2025. Il legame con la comunità locale continua a rafforzarsi, con nuovi sviluppi in arrivo durante il Pre-Season Tour 2026.

Dettagli futuri

Oltre al Derby, il Milan affronterà altre squadre di prestigio durante il tour estivo, in un calendario che toccherà diversi Paesi. I dettagli sugli altri avversari e le tappe del tour saranno comunicati prossimamente.

Questo tour non è solo una preparazione per la stagione sportiva che verrà, ma una vera e propria festa per i tifosi, che vedranno i propri idoli rossoneri da vicino in una delle città più iconiche dell’Australia.

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