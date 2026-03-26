Tournèe estiva Milan, si volerà in Australia! Presenti anche altri club italiani. Segui le ultimissime sui rossoneri

Con l’attuale campionato che volge ormai al termine, le grandi potenze del calcio italiano iniziano a pianificare meticolosamente la prossima stagione. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan sarà protagonista di una suggestiva tournée estiva in Australia, una tappa fondamentale per la preparazione atletica e il marketing internazionale. Il direttore sportivo Igli Tare sta già lavorando ai dettagli logistici per garantire alla squadra le migliori condizioni possibili.

Un’estate di fuoco in Oceania per i rossoneri

La scelta dell’Australia come sede del ritiro pre-stagionale non riguarda solo i rossoneri. Anche Inter e Juventus hanno scelto l’Oceania per preparare l’annata 2026/2027. Questa coincidenza permetterà ai tifosi locali di assistere dal vivo a match storici. Il momento più atteso sarà indubbiamente il Derby di Milano: dopo le edizioni giocate in Cina (come la Supercoppa 2011 vinta dal Diavolo per 2-1) e in Arabia Saudita, questa volta sarà la terra dei canguri a ospitare la stracittadina più affascinante del mondo.