Post Lecce Milan: doppia multa per il club giallorosso, il motivo

Sanzionato il Lecce. Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la giornata 12 di Serie A. Doppia multa per il club giallorosso dopo il match contro il Milan, il motivo:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori,

durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, fumogeni

e bottigliette di plastica; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato daisostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29,comma 1 lett. b) CGS