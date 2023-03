Portogallo, Leao: «Bella vittoria, io cerco di dare il mio contributo»

Rafael Leao parla così al termine del match tra il suo Portogallo ed il Liechtenstein. Le dichiarazioni dell’attaccante

«Sono molto contento per la vittoria e per come abbiamo messo in pratica in campo quello che ci ha chiesto l’allenatore, tutti sapevamo bene quello che dovevamo fare. Cerco sempre di dare il mio contributo, che si tratti di giocare dieci minuti, cinque o da titolare, provo sempre ad aiutare la squadra con gol e assist, se non ci riesco comunque do il mio contributo. Abbiamo giocatori molto intelligenti e con esperienza, è fondamentale dimostrare di saper portare in campo quello che ci ha chiesto il ct e siamo contenti della bella vittoria.»