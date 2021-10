Porto Milan 1-0: si salvano in pochi, Kjaer il migliore. Male ancora Ballo-Touré, ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Il Milan è uscito sconfitto ancora in Champions League, questa volta per mano del Porto. Il migliore in campo è Kjaer (6,5), si salvano Tomori, Calabria, Leao e Saelemaekers (6).

Non raggiungono la sufficienza Giroud, Ibrahimovic, Romagnoli, Kalulu, Tonali e Tatarusanu (5,5). Male Krunic (5) e Ballo-Touré, (5) quest’ultimo il peggiore: «L’anello debolissimo della catena, non tutte le colpe sono sue, perché la lucidità manca anche a centrocampo ma tanti interventi sbagliati e quanti pericolosi tentativi di anticipo a vuoto».