Abraham Milan, Ponciroli DUBBIOSO: «Non sono un suo fan, ma può essere un valore aggiunto se…». Le parole sull’obiettivo rossonero

Fabrizio Ponciroli ha parlato ai microfoni di TMW Radio del mercato Milan, in particolare di Tammy Abraham. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Non sono un fan di Abraham, mi sembra ancora molto discontinuo. Ma se Morata sta bene fisicamente, Abraham è un valore aggiunto. Morata fa giocare bene gli altri e questo è importante, soprattutto in una squadra come il Milan, che ha bisogno di un attaccante che lavori con la squadra. Potrebbe far crescere anche Abraham».