Pochi attaccanti italiani? L’opinione di Cagni

Gigi Cagni, famoso ex allenatore, ha parlato della mancanza di attaccanti italiani per Roberto Mancini: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Gigi Cagni ha dichiarato:

«In merito a Immobile, lui ha fatto bene in Italia ma fuori no. I centravanti non ci sono più a livello italiano. Partiamo sempre tardi, non abbiamo nulla a livello giovanile. Abbiamo perso la strada che dovremmo percorrere per costruire giocatori italiani. Non abbiamo più difensori forti e centravanti, cosa che una volta eravamo i più forti. E’ da anni che lo dico. Il tiki-taka che è stato esaltato per anni ha fatto dei danni».