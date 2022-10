Pobega: «Nuovo stadio? San Siro emozionante però...»

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha affrontato anche l’argomento relativo al nuovo stadio: le sue parole

Durante l’intervista a Il Foglio, Tommaso Pobega ha parlato così della costruzione del nuovo stadio:

«Io quando entro a San Siro ho ancora oggi i brividi. Nello spogliatoio spesso sentiamo i tifosi gridare i nostri nomi in tutto lo stadio. Ma è giusto che avvenga un’evoluzione, guardiamo avanti. L’obiettivo è il nuovo stadio. Io non vedo l’ora di vincere nella nuova Casa del Milan, vicino alla nostra gente, per scrivere pagine importanti di questa società».