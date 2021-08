Pobega, necessità di giocare: altro prestito all’orizzonte e Milan pronto a cederlo per il suo bene ma non a titolo definitivo

Pobega, necessità di giocare: altro prestito all’orizzonte e Milan pronto a cederlo per il suo bene ma non a titolo definitivo. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione relativa al giocatore, a poco più di dieci giorni dal via del campionato: “Sampdoria, se parte Thorsby occhio al Milan: Pobega in pole”.

NON SOLO SAMP- La rosea di questa mattina spiega che il club rossonero non vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo ma solo in prestito per consentirgli di giocare con più continuità, mentre Udinese, Cagliari e Sampdoria provano ad acquisirne i diritti. La Samp in testa ma solo nel caso dovesse partire Thorsby.