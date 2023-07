Pobega via dal Milan? Il Torino lo vuole, la risposta del club

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tale senso chiare le idee su Pobega

L’imminente arrivo di Reijnders aggiunge un altro tassello al centrocampo del Milan. Dal mercato potrebbero arrivare altri rinforzi nel reparto che metterebbero in bilico la posizione di chi è già presente.

In tal senso è chiara la volontà del club su Pobega. Come riportato da TMW lo cerca il Torino ma il club rossonero infatti non ha intenzione di cedere il centrocampista in questa fase del mercato