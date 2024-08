Pobega Milan, il centrocampista finisce nel mirino di un club che giocherà la Champions! ULTIME

Pobega Milan, il centrocampista finisce nel mirino di un club che giocherà la prossima Champions League! ULTIME

Il futuro di Tommaso Pobega potrebbe essere lontano dal Milan ma non dalla Serie A. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il centrocampista in uscita dai rossoneri è finito nel mirino del Bologna.

Il club rossoblu allenato da Italiano va a caccia di rinforzi per la prossima stagione e Pobega rappresenterebbe in questa fase una soluzione molto interessante per il centrocampo.