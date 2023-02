Pobega: «Possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni»

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha parlato ai media presenti in occasione dei 20 anni della Fondazione Milan

«La laurea? Ho reso fiera la mia famiglia, io e loro ci tenevamo tanto. La rinascita del Milan parte dai risultati, siamo riusciti a giocare come sappiamo. Tanto è dato dagli atteggiamenti, dai comportamenti per cercare di subire meno gol»



CAMPIONATO – «Abbiamo ancora buona parte del campionato da affrontare partita per partita, per toglierci altre soddisfazioni. Io sono a disposizione del Mister, giorno dopo giorno»



ESEMPIO – «Lo spero, spero di poter ispirare qualcuno anche al di fuori dell’ambito calcistico»