Pjanic sulla lotta scudetto: «Vedo ancora in corsa anche Juve, Milan ed Inter». Le parole dell’ex calciatore bianconero

Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra Napoli, Milan, Inter e Juventus. Ecco le parole dell’ex calciatore bianconero:

«Ad Allegri servono i risultati e prima della sosta li ha ottenuti puntando su certi giocatori. La gente di qualità ed esperienza fa sempre comodo, ma d’ora in poi i posti diventeranno cari… Non si può più sbagliare e i giocatori devono essere pronti. Sarà fondamentale ripartire bene dopo la sosta. Oltre alla Juventus, vedo in corsa anche il Milan e l’Inter di Dzeko. Edin ha sempre segnato e continuerà a farlo. E ovviamente il Napoli, che sta volando»