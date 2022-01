Pjanic: «Sul Milan si diceva che...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Interrogato da Tuttosport, Miralem Pjanic ha detto la sua sulla corsa scudetto, parlando anche di Milan. Queste le sue parole:

SCUDETTO – «Seguo molto il campionato italiano. L’Inter ha riconquistato la testa della classifica, ma mi aspetto un torneo equilibrato fino alla fine. Può succedere ancora di tutto, basta pensare che dopo il super inizio di Milan e Napoli si diceva che il titolo sarebbe stata una sfida tra loro, invece… Sono ancora in corsa tutte, compresa l’Atalanta: la squadra di Gasperini è tosta e se prende maggiore consapevolezza dei propri mezzi può anche giocarsela per lo scudetto. E non dimentichiamoci mai della Juventus di Allegri, che io non darò mai per morta».