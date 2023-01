Pizzi: «Il futuro del Milan è molto complicati»

Fausto Pizzi ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: le sue dichiarazioni sui rossoneri

Ospite a TMW Radio, Fausto Pizzi ha parlato in questi termini del Milan:

«È bastato poco per creare delle incertezze in questo Milan, che sono uscite fuori nell’ultimo periodo. Mi aspettavo di più in un derby in finale; l’Inter ha avuto più voglia e rabbia agonistica. Ad oggi i rossoneri hanno un futuro complicato».