Pisa Milan, il programma dei rossoneri verso il prossimo match: tre giorni liberi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calendario del Milan subisce una variazione significativa in questa fase cruciale della stagione. Dopo l’intensa battaglia sportiva andata in scena martedì sera allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, i rossoneri hanno immediatamente iniziato le operazioni di recupero. La squadra si è ritrovata a Milanello per una sessione di scarico necessaria a smaltire le tossine accumulate durante l’ultimo match di campionato.

La decisione di Massimiliano Allegri: tre giorni di relax

In un momento di grande pressione, Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per la sua gestione lucida del gruppo e il pragmatismo tattico, ha sorpreso tutti con una scelta mirata. Il tecnico ha infatti concesso al gruppo ben tre giorni di riposo totale. Questa mossa è stata studiata per permettere ai calciatori di staccare la spina mentalmente e fisicamente, in vista di un tour de force che vedrà il Diavolo impegnato su più fronti.

Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni dal centro sportivo, la ripresa ufficiale degli allenamenti è fissata per domenica pomeriggio. Sarà quello il momento in cui i ragazzi di Allegri inizieranno a preparare la terza trasferta consecutiva, che vedrà la compagine milanese protagonista sul campo del Pisa.

Il rinvio di Milan-Como e l’impatto di Milano Cortina 2026

Il motivo di questa sosta forzata nel weekend risiede in un evento extra-calcistico di portata mondiale. La sfida casalinga contro il Como è stata ufficialmente rinviata poiché lo stadio San Siro, l’iconico “tempio del calcio” meneghino, è attualmente blindato e impegnato nei preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa situazione ha richiesto un lavoro di coordinamento straordinario da parte di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, figura di grande caratura internazionale celebre per la sua capacità organizzativa. Tare sta lavorando a stretto contatto con la Lega per gestire al meglio il recupero della gara, fissato ufficialmente per mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45.

Road map rossonera: i prossimi appuntamenti

Il percorso dei rossoneri ripartirà dunque ufficialmente venerdì 13 febbraio nell’anticipo contro il Pisa. Sarà un test fondamentale per valutare se la pausa concessa dal mister Allegri avrà rigenerato le gambe dei titolari.

Ricapitolando le date chiave per il Diavolo:

Domenica pomeriggio : ripresa degli allenamenti a Milanello .

: ripresa degli allenamenti a . Venerdì 13 febbraio : trasferta di campionato contro il Pisa .

: trasferta di campionato contro il . Mercoledì 18 febbraio: recupero della sfida contro il Como a San Siro.

Questa gestione oculata delle energie, concordata tra lo staff tecnico e la dirigenza guidata da Igli Tare, punta a mantenere il Milan ai vertici della classifica nonostante le complicazioni logistiche legate all’evento olimpico.