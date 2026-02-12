Connect with us

Pisa Milan, Allegri lascia il dubbio: «Devo vedere oggi l’ultimo allenamento e poi decido…». Le parole

2 giorni ago

Pisa Milan, Allegri lascia il dubbio: «Devo vedere oggi l’ultimo allenamento e poi decido…». Le parole. Segui le ultimissime

Il clima in casa Milan è di grande attesa ma anche di cautela. Alla vigilia dell’importante match contro il Pisa, il nuovo allenatore dei rossoneriMassimiliano Allegri — tecnico esperto e pragmatico tornato sulla panchina del Diavolo per riportare ordine e risultati — è intervenuto nella consueta conferenza stampa per fare il punto sulla situazione fisica della rosa.

Il punto sugli infortunati in casa rossonera

Durante l’incontro con i media, Allegri ha analizzato nel dettaglio le condizioni dei singoli elementi della squadra. Il mister livornese, noto per la sua capacità di gestire i momenti critici, ha sottolineato come la gestione dei carichi di lavoro sia fondamentale in questa fase della stagione.

PAROLE – «Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione. Leao? Devo vedere oggi l’ultimo allenamento e poi decidere la formazione. Abbiamo tre partite, venerdì, mercoledì e domenica. Devo indovinare chi far giocare domani, mercoledì e domenica. La partita più importante è quella di domani. Le partite durano ormai 100 minuti, nell’ultima mezz’ora i cambi diventano determinanti. Fino a qui i cambi ci hanno dato una grossa mano: le partite le determinano i cambi che subentrano dal sessantesimo in poi»

