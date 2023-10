Pirlo: «La prima Champions una delle prime soddisfazioni. Su Allegri...»

Pirlo: «La prima Champions una delle prime soddisfazioni. Allegri..». Le parole dell’ex rossonero, tra Milan e Juve

In occasione del Festival dello Sport di Trento, l’ex centrocampista del Milan, Andrea Pirlo, ha parlato della squadra rossonera e di Juventus. Ecco le sue parole, come riportate da TMW:

L’INIZIO – «In tutto il mondo mi chiamano Maestro. Il mio di maestro è stato Roberto Baggio. Sono speciali Ancelotti, con cui al Milan abbiamo vinto tutto, e Giovanni Trapattoni, il primo ad avermi convocato con la Nazionale maggiore. Con Allegri ho avuto un rapporto normale nonostante siano state dette e scritte tante cose. Siamo stati insieme due anni, uno al Milan e l’altro alla Juventus. Pensò che non ero più un calciatore per quel Milan e io decisi di andare via, alla Juventus invece finimmo un bel ciclo vincente»

RICORDI ROSSONERI – «La prima Champions League con il Milan è stata una delle soddisfazioni più belle in assoluto. Non avevo mai giocato quella competizione, fu un percorso lunghissimo iniziato addirittura dai preliminari. È stata la vittoria più bella ottenuta con il Milan, la prima Champions non si scorda mai. Eravamo un gruppo straordinario, così come emozionante è stato vedere tutti quei tifosi a Manchester. Il segreto di quel Milan era il gruppo, ci piaceva stare bene e vivere la quotidianità di Milanello. Parlavamo di tutto, cazzeggiavamo, discutevamo di vita quotidiana. Bei momenti»

L’ADDIO AL MILAN – «Ho avuto un grande rapporto con il Milan, Berlusconi mi richiamò dopo che decisi di lasciare la Juventus. Fu una bella testimonianza di affetto. Io però volevo anche dimostrate al Milan che non ero un giocatore finito, ma in grado di incidere in nuovo corso»