Piqué critica il Barcellona: «La Super League non è una scelta giusta»

Gerard Piqué ha criticato la posizione del Barcellona in merito al progetto della Super League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Movistar.

«Il presidente del Barça ha ereditato una pessima situazione per via delle circostanze circostanze economiche, so che prenderà la miglior decisione possibile per il club. Dal mio punto di vista, però, non è una scelta positiva per il mondo del calcio. Vogliamo il calcio? Vogliamo che scompaiano Siviglia, Valencia, Everton, Leicester o Napoli?».