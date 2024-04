Pippo Inzaghi si sbilancia su Inter Milan: «Spero in questo scenario, sarebbe il top»

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel format “Un’altra storia”, Pippo Inzaghi ha detto la sua in vista del derby tra Milan e Inter

SCUDETTO INTER NEL DERBY? – «Uno lo sventai io con un mio gol. Però sono felice per mio fratello perché coronerebbe un sogno. Spero che il Milan vinca la coppa, così per me sarebbe il top. Sarà una bella partita con lo stadio pieno. Io feci gol al mio primo derby con Terim. Non feci tanti gol nel derby, ma quello che ho fatto sono stati importanti. Nei due di Champions per esempio io non feci un tiro in porta in due gare dalla tensione».

SU SAN SIRO – «Non si tocca. Venni al Milan per San Siro. Quando facevo il Trofeo Berlusconi per me giocare a San Siro ero il mio stadio. Ho ottenuto in quello stadio tutto quello che dovevo ottenere. Nelle notti di Champions mi stimolava molto vedere i tifosi che stavano ore e ore in coda in pullman».

