Expo 2020: Pioli, Tomori e Diaz accolti da 1500 tifosi

Ieri sera Stefano Pioli e dai giocatori Fikayo Tomori e Brahim Díaz presenti a Dubai per Expo 2020, sono stati accolti da 1500 tifosi

Ieri sera una delegazione di AC Milan formata dal tecnico Stefano Pioli e dai giocatori Fikayo Tomori e Brahim Díaz ha fatto visita a Expo 2020 Dubai, dove ha partecipato a un paio d’iniziative dedicate ai numerosi e festanti tifosi rossoneri presenti.

La prima si è tenuta allo Sports, Fitness e Wellbeing Hub di Expo 2020 Dubai, dove tecnico e giocatori hanno incontrato 15 bambini per una speciale seduta di allenamento organizzata dalla locale AC Milan Academy, presente a Expo 2020 Dubai e capace finora di coinvolgere oltre 600 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. A sorpresa, anche il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini vi ha partecipato, assistendo alla speciale sessione e posando per una foto assieme ai bambini dell’Academy.

Alla fine della seduta la delegazione si è spostata al Festival Garden, dove 1.500 tifosi, tra cui numerosi membri dei Fan Club di Emirati Arabi Uniti, Oman e Bahrain, hanno partecipato a una speciale sessione di Q&A, durante la quale Pioli e i giocatori hanno raccontato le sensazioni provate nel visitare un evento internazionale della portata di Expo 2020 Dubai e risposto ad alcune domande sul mondo AC Milan.

Il tecnico di AC Milan Stefano Pioli ha commentato: “L’’entusiasmo dei bambini dell’AC Milan Academy è stato molto coinvolgente. Per me è un vero privilegio aver partecipato a questa speciale seduta di allenamento. È fondamentale supportate le giovani generazioni, e il lavoro che AC Milan svolge qui a Dubai e in altre parti del mondo è davvero fantastico”.

Per AC Milan si è trattato della terza visita a Dubai in meno di sei mesi, a dimostrazione dell’impegno e dell’interesse con il quale il Club guarda al Medio Oriente e in particolare agli Emirati Arabi Uniti. Secondo Nielsen, negli UAE il calcio è lo sport più popolare e AC Milan gode del supporto di oltre 2,5 milioni di tifosi appassionati.

Nel settembre scorso il Club ed Expo 2020 Dubai hanno iniziato un viaggio comune con l’obiettivo di amplificare i concetti d’innovazione e sostenibilità, centrali all’evento, e d’ispirare cambiamenti positivi nelle future generazioni attraverso i valori fondamentali dello sport e del calcio in particolare. Si tratta di una partnership virtuosa con la prima Expo ospitata da un Paese della regione MEASA (Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale), manifestazione visitata a oggi da oltre 20 milioni di persone e capace di raggiungerne oltre 174 milioni in forma virtuale, su un’area dell’estensione corrispondente a 613 campi da calcio e arricchita da quasi 200 eventi al giorno.