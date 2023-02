Pioli sul ruolo di Leao: «Ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo, invece…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn della posizione in campo di Rafael Leao. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Rafa è un giocatore strano. Ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo, ma in questi giorni, dove l’ho provato, ha detto che è la sua posizione preferita. Ma vuole e deve lavorare in campo in quella posizione. Vedremo anche in base agli avversari»