Pioli sui rinnovi dei giocatori in scadenza: «La società sta facendo di tutto»

Stefano Pioli, intervistato da Radio Anch’io Sport, ha parlato della situazione legata ai contratti dei tre giocatori attualmente in scadenza Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«La società sa quanto sia importante lui e gli altri in scadenza. Stanno lavorando per sistemare la situazione. Gigio, Calha e Ibra sono importanti per noi e si farà di tutto per andare avanti insieme».