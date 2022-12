Pioli su Kalulu: «Ha una serenità da giocatore matura e supera anche l’errore». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club di Pierre Kalulu. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Pierre è così un bravo ragazzo che ti sembra difficile che abbia una personalità del genere in campo. Ha anche una serenità da giocatore maturo. Lui supera anche l’errore: non si sofferma e non si indebolisce. Durante gli allenamenti da centrale ci sembrava più a suo agio. Ha letture migliori che da terzino. Pierre e Tomori hanno nelle caratteristiche per un calcio moderno, anche se ti prendi dei rischi».