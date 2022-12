Pioli su Ancelotti: «E’ un top in tutto e resta un punto di riferimento». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Carlo Ancelotti. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Carlo è un top in tutto. Ha vinto in tutti i campionati, ha allenato e migliorato i giocatori, ha stile, classe, buonsenso, intelligenza. Per me rimane un allenatore di grandissimo livello e un punto di riferimento».