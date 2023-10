Pioli sta perdendo di mano lo spogliatoio: tre indizi fanno già una prova. Cosa sta succedendo in casa rossonera

In casa rossonera c’è qualcosa che non va. Come evidenziato da Calciomercato.com, ci sarebbero tre indizi che fanno pensare che Pioli stia perdendo progressivamente di mano lo spogliatoio del Milan.

Giroud che non si dà pace e inveisce contro la panchina prima di sedersi da solo sconsolato, Leao che si dirige verso Pioli per chiedere spiegazioni dopo il cambio e l’incomprensione con Calabria dopo il match di Parigi. Pioli deve riprendere in mano il gruppo prima che sia troppo tardi.